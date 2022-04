¿Adrián Uribe tendrá que pagar 5 millones de pesos tras perder demanda?

MÉXICO.- Adrián Uribe se encuentra en el ojo del huracán luego de darse a conocer que había perdido una demanda laboral que cinco músicos entablaron en su contra en 2016 y presuntamente estaba obligado a pagar 5 millones de pesos.

Durante su encuentro con la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México, el actor de 49 años rompió el silencio y negó tajantemente que las autoridades lo hayan obligado a pagar dicha cantidad.

“No, no, no, ya tenemos desde hace tiempo, estamos arreglando ese asunto, mis abogados, pero todavía no se da ningún tipo de resolución, entonces hasta ahorita se sigue… obviamente desde un principio a ellos se les va a dar lo que les corresponde, ni más ni menos”, dijo Uribe a los reporteros.