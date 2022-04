Adrián Uribe habla de la violencia familiar que vivió de niño

MÉXICO.- Luego de que Adrián Uribe hiciera público el fin de su relación laboral con la televisora a la que perteneció por más de 20 años, habló a detalle de cómo sucedió este cambió en su carrera y recordó algunos episodios difíciles de su infancia. El actor de 49 años participó en el primer capítulo del nuevo ciclo de contenido de la plataforma Star+, donde estuvo al lado de su amigo, el conductor Adal Ramones, hablando de temas personales como la violencia que su padre ejerció contra su madre cuando era niño y la grave problemática de salud que enfrentó en 2018.

El actor de 49 años se sinceró al recordar cómo usaba maquillaje y nariz roja para hacer reír a la gente con su personaje de "el payaso Chistín" y al mismo tiempo poder llevar dinero a su hogar. Cuando Uribe era tan sólo un niño, se tuvo que enfrentar a las burlas que sus conocidos hacían de él por los problemas de violencia en su casa y la condición de pobreza de su familia.

"A toda esa gente que se ha burlado de mí, que me ha dicho que no voy a pasar de payasito de fiestas o que se burlaba de mí cuando mi abuelita iba a trabajar en las casas a hacer el aseo o cuando nos preguntaban que dónde nos habíamos ido de vacaciones. Veía que a veces había pleitos y que mi papá se peleaba con mi mamá, y a veces veía que mi papá trataba mal a mi mamá”, recordó Adrián.

De igual forma, contó algunos detalles del problema de salud que lo aquejó en 2018 y por el que tuvo que someterse a una cirugía. "Parecía que todo estaba muy bien en mi vida, yo deportista, siempre me he enfocado en verme bien, abdomen marcado y de repente un dolor de estómago, acabe en el hospital y me hacen un estudio y resulta que una malla que me puse hace 15 años de una hernia umbilical que me salió en Bailando por un sueño, donde hacía cargadas, se me pegó al intestino… era una operación de rutina para despegar esa malla, lo hicieron, pero al otro día se me perforó el intestino. Me dio peritonitis", relató Uribe en el programa de streaming.

Él dejó a Televisa

En marzo del 2022, cuando se hizo pública la separación laboral de Uribe y Televisa, se dijo que el motivo fue que el comediante había terminado de pagar una deuda millonaria a la empresa por un préstamo que le hizo cuando estuvo en el hospital, aunque él nunca lo confirmó esta información.

Sin embargo, enfatizó el apoyo que recibió por parte de la televisora que le ofreció un espacio para desarrollar su carrera. Sobre todo, se mostró agradecido con el presidente de la televisora. "Emilio Azcárraga, que es un tipazo tuve una anécdota muy linda que cuando yo estuve en el hospital él fue y pidió ir personalmente a verme", contó. "Se me hizo un detalle muy lindo porque es Emilio Azcárraga, pudo haber mandado unas flores, pero él fue y se me hizo un detalle muy lindo", agregó.

Finalmente, dejó claro que fue él quien decidió partir de la empresa y no se trato de un despido como se ha especulado. "A mí no me quitaron la exclusividad, la empresa quería firmarme, mi contrato se venció porque yo firmé 6 años y tenía mi contrato. Llevaba 20 años siendo exclusivo de Televisa, a la cual le tengo profundo agradecimiento; me hablaron para renegociar, y me dijeron 'vamos a firmar' y yo fui el que tomé la decisión, yo dije no", afirmó. Así mismo, asegura que no se arrepiente de su decisión, aunque los primeros meses resintió el cambio en el ámbito económico.