Adrián Uribe confesó que en su infancia no había ni para comer

CIUDAD DE MÉXICO.- Adrián Uribe ha logrado una de las trayectorias artísticas más sólidas del espectáculo, gracias a su talento que ha dejado ver frente a las cámaras se ha ganado el cariño del público.

El actor se ha destacado por ser un hombre muy apegado a su familia, sobre todo con su esposa Thuany Martins, con quien recientemente se convirtió en padre al darle la bienvenida a su hija Emily.

Recientemente el también comediante fue uno de los invitados de Karla Díaz en el canal de Youtube Pinky Promise donde se dio la oportunidad de hablar un poco de su vida personal.

En la grabación Adrián Uribe confesó que en su infancia llegó a vivir muchas carencias en su familia y que sus padres vivían preocupados por eso el siempre se inspiró en salir adelante.

siempre querer salir adelante, yo me acuerdo desde niño escuchar a mi madre y a mi padre que no tenían dinero ni para que íbamos a comer, y como que eso me marcó desde niño” se puede leer en la publicación.