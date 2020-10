Adrián Uribe comparte la primera foto con su hija recién nacida

CIUDAD DE MÉXICO.- Adrián Uribe reapareció en las redes sociales para anunciar con alegría el nacimiento de su hija con su prometida Thuany Martins.

Fue a través de las redes sociales que el actor de “Nosotros los guapos” compartió la primera foto con su recién nacida, en la que aparece en los brazos de su padre, mostrando sólo la cabeza y no su rostro ante cámara.

En ella, Adrián y Thuany aparecen felices en el hospital, usando batas y cubrebocas, pero notándose en sus miradas su gran alegría.

Queremos compartirles que este sábado 24 de octubre a las 7:05 am llegó a este mundo nuestra pequeña hija. Gracias a Dios y al equipo médico tanto ella como su mamá están en perfecto estado”, detalló Adrián en la descripción de la foto.

También explicó que su hija nació por parto natural, y que Thuany Martin pudo dar a luz a la bebé sin requerir de anestesia.

Mi amor @thuanymart mis respetos para ti por lo valiente que fuiste en lograr tan hermoso parto natural sin anestesia. Solo puedo decirte que te admiro por la gran mujer que eres y estoy seguro que nuestra hija siempre se sentirá́ muy orgullosa de tener una madre como tú. ¡Te amo!”, expresó.

Thuany también compartió la misma imagen en sus redes sociales, pero con un mensaje de amor dedicado a su futuro esposo.

“Gracias Dios por permitirme traer al mundo nuestra hija, por permitirme vivir esa magia del parto humanizado, sin anestesia, sin intervención médica. ¡Gracias Dios por nuestro mayor regalo, nuestra bendición!”, escribió Thuany.

“Gracias a ti amor de mi vida @adrianuribe por acompañarme, apoyarme y ser mi fuerza, gracias por ser el mejor compañero, amigo y papá desde el minuto uno, cuando yo decía que ya no podía más tú me decías que SI, confiaste en mí, en mi cuerpo. Agarrarte de la mano y sentirte me llenaba de fuerzas todo el tiempo para no desistir, gracias por todo ¡Te amamos mucho mi amor!”.