Adrián Marcelo aclara que la pelea con Chessman estaba preparada

Tijuana, Baja California.- Adrián Marcelo consternó a sus fans luego de ser supuestamente golpeado por el luchador Chessman en el festival The World Is A Vampire.

Sin embargo, el comediante aclaró en el podcast Lucha Mexa que este enfrentamiento habría estado preparado y reveló más detalles de ese día tras no recibir su licencia de la Triplemanía XXXI.

Yo no quería ser luchador, solo quería estar en la Triplemanía para darle otro ángulo que junto con Triple AAA planeamos”

dijo.

“Me lesioné el hombro, casi me fracturo la clavícula entrenando con Toscano, me filtran el video entrenando con Chessman, se nos va para abajo, lo logro rescatar con un cachetadón que le meto”, señaló.

Finalmente, confesó sus intenciones por las cuales quería obtener la licencia: “Le doy la mano a uno de los viejos con máscara que son los sinodales le doy las gracias y les digo: quédense con su licencia, me doy la vuelta y le digo a Figueroa la lucha me vale madre, yo lo que quería era ayudar”.

La comisión no entiende lo que estamos haciendo, a mi no me importa la lana, viajamos a entrenar en México, tengo para hacer un documental, lo que iba hacer era dignificar la lucha”, concluyó.