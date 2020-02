Adrián Di Monte pide disculpas a Pablo Lyle por insultarlo

Adrián Di Monte fue una de las personas que opinó negativamente sobre Pablo Lyle, luego de que este último golpeara a un hombre en Estados Unidos y murió a causa del golpe.

Recordemos que cuando pasó el incidente, Adrián expresó que deseaba que a Pablo le cayera todo el peso de la ley y lo tachó de abusador y cobarde.

“Papi que te caiga todo el peso de la ley, muy diferente hubiera sido si fuera alguien joven, a ver si hubiera tenido el valor de bajarse del carro. Y luego se fue corriendo y dejó al pobre viejo tirado”, escribió en su cuenta de instagram.

En una reciente entrevista Di Monte se retractó de lo que escribió y aprovechó para pedirle disculpas a su compañero.

Ya cuando se va enfriando todo realmente dices ‘que lastima que dos vidas se hayan tronchado con una cosa así’… no sé ni pa’ qué hablé, son cosas que uno dice… no me arrepiento de lo que dije pero ¿para qué lo digo?”, confesó.