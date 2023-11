Adrián Di Monte contrata abogado tras los señalamientos de su ex Sandra Itzel

Ciudad de México.- Adrián Di Monte habló con la prensa después de que su exesposa Sandra Itzel lo señalara por supuestamente haber vivido 10 años de violencia junto al artista.

En la transmisión del primer capítulo de ''El Maleficio'', el actor reveló cómo se siente con dicha controversia en uno de los puntos más importantes de su carrera profesional.

Es un momento en mi vida con sentimientos encontrados, porque al mismo tiempo estoy en este proyecto tan maravilloso y a mediados de este proyecto, o hace poco, todo esto que se desencadena con mi vida personal, nunca pensé, por ejemplo, tener este problema, especialmente con la persona que fue mi compañera durante 10 años y sí es difícil lidiar con esto”

Manifestó.

Preocupado por agresiones

Acto seguido, el artista de 33 años externó su preocupación por las agresiones que ha recibido tras las acusaciones de Sandra Itzel, y aclaró que justamente por esta situación fue que decidió hablar del problema en sus redes sociales.

“Sobre todo en un momento de la sociedad y en un país donde está tan fuerte ese tema en específico, alguien levanta la mano y se te dejan ir todos, y es horrible los comentarios, las opiniones sobre mi persona con respecto a eso, y a uno le toca callar y ser caballero. El otro día si ya no pude más con tanta emoción y sí fue como una válvula de escape. Fue un momento de sentimiento, de dolor y ya luego lo bajé, mi mamá me dio dos zapes y me dijo ‘no hagas eso’”, declaró.

Al respecto de si ha intentado llegar a un acuerdo con su ex de forma privada, Adrián subrayó: “Yo la primera vez que dije algo fue esta vez de ese live, es la única que he hablado, y es la única vez que hablaré, me han dicho que ella ha hecho como 4 o 5 lives, y cada vez que pasa algo saca un live y dice más cosas, y yo digo ‘ya lo único que le falta es mostrar es mis calzones manchados de canela’, no sé qué más va a mostrar o qué más diga, yo pensé que esas cosas eran privadas en nuestra relación (…) por lo que veo ya todo es público”.

En manos de los abogados

Por último, el histrión reveló que ya puso el problema en manos de sus abogados, debido a que no ha podido tener comunicación con Sandra.

“Yo sí he querido hablarlo por fuera, no tengo su número, ya tengo mi abogado, ya mi abogado está hablando con su abogado, pero en su momento si le quería decir como que ‘oye, esto se está saliendo de las manos, ¿por qué si siempre odiaste este tipo de cosas mediáticas, ahora quieres hacer todo este circo?’”, expresó.