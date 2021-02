Adolfo Infante critica la vacuna Sputnik V

EUU.- Desde que se anunció que la vacuna rusa Sputnink V estaba por llegar a México, se desató una polémica en la que algunas personas están en contra de este fármaco, en esta lista se sumó el conductor de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, quien considera que la medicina no es la adecuada.

Fue durante su programa que Gustavo Adolfo, cuestionó la razón de que en México se utilizara la vacuna contra el Covid-19 de segunda, mientras que en otros países como Estados Unidos y Europa se apliza de Pfizer.

Además agregó que este tipo de fármaco aun no ha conseguido un aval de alguna institución medica reconocida a nivel mundial, y concluyó que muchos suelen ser "borregos" por defender la decisión de que sea utilizada en el país.

¿Somos los conejillos de indias? ¿Por qué nada más cruzas la frontera y están poniendo la buena?" dijo el conductor.

Todo esto sucedió a partir de que el conductor defendió a Pepillo Origel, quien estuvo en vuelto en polémica internacional por haberse vacunado contra el Covid-19 en Estados Unidos.

Gustavo Adolfo aclaró que su compañero no había cometido ninguna falta, ya que el proceso de vacunación lo hizo como lo tenía que hacer incluso las mismas autoridades de Estados Unidos fueron los que le llamaron para que acudiera por su dosis de la fórmula de Pfizer.

Además agregó que esta situación no es culpa de Pepillo, si no de que en México no hay vacunas suficientes, y quien desea recibir una dosis no hay en existencias.

El periodista afirmó que a pesar de que han llegado varias muestras de la fórmula de Pfizer, el proceso de vacunación ha sido más lento y que si en sus manos estuviera también buscaría la manera de poderse vacunar en el otro país.



Con información de SDP Noticias