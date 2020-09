¡Admirable! Revelan que Chadwick Boseman recortó su salario en '21 Bridges' para apoyar a Sienna Miller

CIUDAD DE MÉXICO.- A un mes de la muerte de Chadwick Boseman, Sienna Miller da a conocer un gran gesto que recibió por parte del actor cuando ambos protagonizaron la película “21 Bridges” ("Nueva York sin salida" en Latinoamérica).

Resulta que el intérprete de “Black Panther/T´Challa” del Universo Cinematográfico de Marvel, decidió reducir su propio salario para que Sienna pudiera actuar con él en “21 Bridges”, ya que se mostró como un fanático de su trabajo.

La actriz contó esa anécdota para la revista Empire, y relató que en aquel entonces, Chadwick la convenció de actuar en el filme, aunque ella estaba renuente en hacerlo.

“Produjo ‘21 Bridges’ y había sido muy activo en tratar de que yo lo hiciera. Era un fanático de mi trabajo, lo cual era emocionante, porque era recíproco de mí a él, diez veces más (…) Así que se acercó a mí para hacerlo, me ofreció esta película, y fue en un momento en el que realmente ya no quería trabajar. Había estado trabajando sin parar y estaba agotada, pero luego quería trabajar con él ".

La actriz señaló que dudaba en contar esta historia, pero quería compartir "un testimonio de quién era" después de su muerte el 28 de agosto.

“Esta fue una película con un presupuesto bastante grande, y sé que todo el mundo comprende la disparidad salarial en Hollywood, pero pedí un número al que el estudio no llegaría”, explicó.

“Como dudaba en volver al trabajo y mi hija estaba comenzando la escuela y era un momento inconveniente, dije: 'Lo haré si me compensan de la manera correcta'. Y Chadwick terminó donando parte de su salario para llevarme al número que había pedido. Dijo que eso era lo que me merecía que me pagaran ".

La actriz de ‘Foxcatcher’ señaló que su generosidad fue "la cosa más asombrosa" que jamás había experimentado, especialmente en su industria.

Ese tipo de cosas simplemente no sucede. Él dijo: 'Te pagan lo que te mereces y lo que vales'”, continuó.

“Es simplemente increíble imaginar a otro hombre en esa ciudad comportándose con tanta amabilidad o respeto. Después de esto, les conté esa historia a otros amigos actores varones y todos se quedaron muy, muy callados y se fueron a casa y probablemente tengan que sentarse y pensar en las cosas por un tiempo. Pero no hubo ostentación, fue, 'Por supuesto que te llevaré a ese número, porque eso es lo que te deberían pagar'”.

Miller es una de las muchas celebridades que han rendido homenaje a la estrella de “Black Panther”, quien falleció tras una silenciosa lucha contra el cáncer de colon de cuatro años.