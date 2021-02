Adexe y Nau le apuestan al romance este 2021

HERMOSILLO.- Adexe y Nau quieren demostrar que el amor sigue siendo vigente en la pandemia, por lo que acaban de lanzar un tema musical muy diferente al ritmo del género urbano.

Los dos hermanos estrenaron su corte romántico “Nos Hacemos Falta”, con un toque mucho más adulto y profundo de lo que venían haciendo desde hace tiempo.

En exclusiva para EL IMPARCIAL, los artistas dijeron que buscan crecer musicalmente junto con su público, que madura a la par de ambos.

Es una canción que forma parte de esta nueva etapa de hacer nuestra música más madura, donde componemos más y mostramos nuestras capacidades como Adexe y Nau. Rompe con el esquema del género urbano porque es una balada triste, súper despacio, y una letra que habla del fin de una relación amorosa, pero con la esperanza de verse otra vez”, dijo Adexe.

Ambos son muy cercanos a su público en redes sociales, por lo que siempre están leyendo los comentarios que les hacen sobre su música.

Uno de los comentarios que más me llegó sobre la canción fue: ‘Estoy llorando por el ex que nunca tuve’. Es maravilloso, me hizo mucha gracia, porque es lo que transmite la canción, es decir, no te tuvo que haber pasado a ti para que no lo sientas”, compartió Nau.

A pesar de esta balada, los hermanos aseguraron que no van a dejar de lado su ritmo juvenil, pues buscan transmitir la emoción de ser prósperos y alegres en tiempos tan difíciles ocmo la pandemia.

“Hablando de las canciones que hemos escritos últimamente, queremos dar la vibra de una fiesta, divertirse y moverse. Aunque sí tenemos composiciones que son románticas, todo será desde nuestro punto de vista, es decir, que somos jóvenes, y vamos a transmitirlo a la hora de componer y está bien”, expresaron.