Adele será la próxima anfitriona de 'Saturday Night Live'

ESTADOS UNIDOS.- Adele ha tomado por sorpresa a todos sus fanáticos luego de acudir a su cuenta oficial de Instagram para dar a conocer que será presentadora en ‘Saturday Night Live’ el próximo fin de semana.

H.E.R., quien actuó recientemente durante la sección in memoriam de los premios Emmy, será el invitado musical de la noche.

"Saturday Night Live" fue el primero en revelar dicha noticia luego de su tercer episodio de la temporada #46 del show. Adele, que no ha lanzado nueva música desde su álbum de 2015 "25", no pudo contener su entusiasmo en las redes sociales por ser anfitriona del programa.

"¡¡Maldita sea, estoy tan emocionado por esto !! ¡Y también absolutamente aterrorizado! ¡Mi primer concierto como anfitrión y para SNL de todas las cosas! Siempre quise hacerlo como un momento independiente, para poder arremangarme y lanzarme por completo, pero nunca ha sido el momento adecuado ", escribió la cantante en la leyenda de la publicación. "Pero si alguna vez hubo un momento para que cualquiera de nosotros salte de cabeza al fondo con los ojos cerrados y esperemos lo mejor, es 2020, ¿verdad?.

En su publicación, Adele también elogió a H.E.R. siendo la invitada musical y señaló que se siente como un momento de círculo completo para su carrera.

"Pasarán casi 12 años desde el día en que aparecí por primera vez en el programa, durante una elección ... que rompió mi carrera en Estados Unidos, por lo que se siente como un círculo completo y ¡no podría decir que no!" Adele escribió. “¡¡Estoy además de mí mismo que H.E.R será el invitado musical !! La amo tanto que no puedo esperar para derretirme en un desastre ardiente cuando ella actúa, luego confundirme mientras me río a carcajadas entre todo esto”, expresó.