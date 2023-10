Adele rompe en llanto al ver al médico la atendió durante el nacimiento de su bebé en la audiencia

LAS VEGAS.- El concierto de anoche de Adele fue excepcional por varias razas. En primer lugar, sorprendió a todos al aparecer vestida como Morticia Addams, y luego emocionó a la audiencia con un momento muy emotivo que vivió durante el espectáculo al encontrarse con el médico que la asistió en el parto de su hijo.

La talentosa cantante tiene un hijo de 10 años que concibió durante su matrimonio de 3 años con Simon Konecki, lo que hizo aún más sorprendente su reconocimiento inmediato al médico.

Mientras interpretaba "When We Were Young" de su álbum "25", de repente reconoció el rostro familiar y no pudo evitar emocionarse, corriendo hacia el médico con lágrimas en los ojos.

"¡Cállate!" exclamó, interrumpiendo la canción mientras se acercaba al médico. "Esto es tan conmovedor", añadió emocionada Adele. Luego, se disculpó con los fans por interrumpir abruptamente el concierto, pero afirmó que fue "uno de los momentos más asombrosos que he experimentado".

Adele ha anunciado recientemente su deseo de ser madre de nuevo. Actualmente, su pareja es Rich Paul, un agente deportivo de 44 años.