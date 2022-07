Adele reveló que fueron serios problemas de salud los que la llevaron a bajar de peso

En 2007 Adele hizo su debut como cantante y desde ese momento se convirtió en una de las voces más impresionantes de todo el mundo de la música. Sus canciones se convirtieron éxitos para sufrir con excelencia y se ganó el cariño y admiración de miles de personas a lo largo del mundo.

Sin embargo, pese a que la cantante sigue causando impresión con su potente voz y cosechando éxitos en su carrera, el público suele dirigir las miradas casi siempre al físico, y el hecho de que, desde que comenzó su carrera como cantante hasta hoy, ha dado un drástico cambio en su imagen, es algo que ha dado mucho de qué hablar cuando de Adele se trata.

Diversas opiniones se han visto en los medios y en las redes sociales al respecto, pues, aunque la cantante parece sentirse mejor y más feliz, muchos otros han demandado que la británica cedió ante los estándares de belleza por los fuertes señalamientos hacia su cuerpo, pues ha logrado bajar poco más de 45 kilos.

Sin embargo, recientemente Adele reveló los verdaderos motivos que la llevaron a bajar de peso drásticamente.

Durante una entrevista, la intérprete de "Hello", confesó que durante mucho tiempo sufrió de serios problemas de salud mental, ya que padecía depresión y una fuerte ansiedad, pero encontró en el ejercicio la manera de salir adelante.

No son ustedes los que sujetan mi mano en la noche, a las cuatro de la mañana, cuando estoy llorando por la ansiedad. El ejercicio me dio concentración. Me dio un lugar donde poner mi energía, ya fuera bueno o malo", dijo.