Adele por fin se divorció de Simon Konecki, con quien tuvo que compartir su fortuna de 190 millones de dólares

ESTADOS UNIDOS.- Tras dos años de lucha, Adele y Simon Konecki habrpian quedado divorciados legalmente, después de haber dividido la fortuna de la cantante, de 190 millones de dólares, publicó US Weekly.

El medio estadounidense destacó que fue en enero pasado cuando la pareja se reunió con mediadores para llegar a un acuerdo en cuanto a los términos del divorcio y al parecer todo resultó muy bien, ya que se mismo día los involucrados habrían firmado los documentos del acuerdo definitivo.

Uno de las cuestiones que se disputaba Adele y su ex marido, es la custodia Angelo, el hijo de ambos, de 8 años de edad, ya que se decía que Simon alegaba que no quería alejarse de él mientras su madre se lo llevara por meses en sus giras por el mundo.

El diario británico 'Daily Mail' revela que #Adele tendrá que pagar 140 millones de euros a su ex, Simon Konecki, tras su divorcio. De acuerdo con algunos especialistas la razón por la que Adele podría perder la mitad de su fortuna es porque no firmó un acuerdo prematrimonial. pic.twitter.com/957qxhtPNA — News Of Adele (@newsofadele) April 6, 2020

Otra de los “problemas” que no se solucionaban era que el hombre que también fue representante de Adele durante varios años le pedía una indemnización a la artista porque decía que no le pagaba lo justo cuando la representaba; incluso, en ocasiones no cobraba por la relación familiar que tenían.

Los dos llevaban mucho tiempo esperando este momento, pero las sumas de dinero y el número de bienes a repartir eran enormes. Lo que tenían muy claro desde el principio es que la crianza de su hijo tenía que ser compartida e igualitaria”, reveló una persona cercana al citado medio.

El informante detalló que ambos padres sólo esperan haber tomado las mejores decisiones para su hijo Angelo y una vez acordado el tema de la tutela, ambos fueron resolviendo poco a poco los temas económicos para llegar a un reparto justo.

El 19 de octubre de 2012 la cantante británica, de 32 años de edad, se convirtió en madre por primera vez de Angelo y después de cinco años de noviazgo con el padre de su hijo, Simon Konecki, se casó con él en 2016.

En 2019, la intérprete de “Some One Like You” anunció que se divorciaría de su esposo y cinco meses después presentó documentos judiciales y en abril de 2020, un tribunal de Los Ángeles concedió la petición de la cantante.