Adele estrena documental en Netflix

Tijuana, Baja California.- La artista internacional Adele estrenó un documental de sus más icónicos momentos en su carrera en Netflix.

Este proyecto llamado '30 Greatest Moments' ya se había lanzado, pero ahora llegó a esta plataforma de streaming.

La cantante británica de éxitos como “Someone Like You” y “Rolling in the Deep” presentó en este contenido algunos de sus momentos más relevantes desde sus inicios y un recorrido de todos sus discos.

A partir de 15 de marzo podrás presenciar la vida artística de la famosa y un detrás de bambalinas, según el medio Echo.