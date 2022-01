Adele estrena “Oh My God” en blanco y negro

Ciudad de México.- La cantante Adele estrenó el video de su más reciente sencillo de su album ''30'' que vio la luz el pasado noviembre.

''Oh my God'' en blanco y negro, muestra una estética teatral donde protagonizan distintas ''Adele'' y un cuerpo de baile que se mueve al ritmo de la canción con variados outfits.

Respecto de este proyecto, la artiosta utilizó su cuenta de instagram para explicar la experiencia de filmar el tema.

¡Volví a trabajar con Sam Brown para ‘Oh My God’!, quien dirigió el video ‘Rolling In The Deep’, Así que volver a colaborar juntos una década después fue nostálgico, por decir lo menos. Filmamos el día que salió ‘Easy On Me’, había un millón de cosas sucediendo a la vez. Pero la atención a los detalles por parte del equipo estuvo al borde de la risa. Muchas gracias por su paciencia y por reunirlo todo. Fue muy divertido”.

Expresó Adele.

Asimismo, la cantautora halagó a las personas que participaron en la parte de su vestuario. “¡Muchas gracias a Harris Reed, Louis Vuitton y The Queens Haus - Vivienne Westwood por la ropa más impresionante para cantar mi canción "soy un desastre"!”.

Adele regresó a la escena musical después de seis años de descanso con un nuevo álbum de estudio, y no podía hacerlo de la mejor manera, pues al estrenar el video musical de ‘Easy On Me’ se convirtió en un éxito rotundo, mismo que hasta el momento cuenta con más de 223 millones de visitas en YouTube.

Además de triunfar en las plataformas digitales, en este momento la británica se prepara para volver a los escenarios con el show “Weekends Adele”, el cual iniciará el 21 de enero en Las Vegas, presentándose cada viernes y sábado hasta el mes de abril en el Coliseo del Caesars Palace, mismo que ya cuenta con todas las localidades agotadas.