¡Adele busca a Beyoncé para hacer dueto!

ESTADOS UNIDOS.- Adele se ha declarado en más de una ocasión como una de las principales fans de la intérprete Beyoncé, afirmando que con excepción de su hijo Angelo, no había persona en el planeta que ocupara sus pensamientos tanto como la diva del pop.

Hay que recordar también que la estrella británica dedicó a su ídolo buena parte de sus discursos de aceptación en esa gala de los Grammy, del año 2017, en la que precisamente se llevó numerosas estatuillas a costa de la estadounidense, pidiéndole incluso perdón por unos trofeos que, según ella, le correspondían a Beyoncé.

Ya sea por tener un gesto de deferencia para con su adorada artista o, más probablemente, para cumplir un sueño que se remontaría a sus años de la adolescencia, Adele se habría puesto en contacto con Beyoncé, o con su equipo de agentes y colaboradores, para tratar de dar forma a un dueto entre ambas.

Con esto no solo se lograría una carta de presentación para su próximo disco, sino también provocaría toda una revolución entre los grupos de seguidores de las artistas y en el mismo núcleo de la industria discográfica.

Según el diario The Sun, Beyoncé no sería en cualquier caso el único nombre notable que aparecería en los créditos del nuevo disco de Adele, ya que meses atrás se confirmó que la cantautora estaba trabajando con el productor Raphael Saadiq, corresponsable de uno de los trabajos más notables de Solange -hermana menor de Beyoncé-, 'A Seat At The Table', así como con la multipremiada H.E.R.

En febrero de 2020, la intérprete británica anunció que a finales de ese año se conocería su más reciente álbum, pero desgraciadamente a causa de la emergencia sanitaria de Covid-19 Adele tuvo que posponer y detener sus proyectos drásticamente y tuvo que posponer su nuevo disco indefinidamente.

Hasta el momento, el nombre de cuarto disco de estudio es todo un secreto. Se especula que su título podría continuar con la tradición de los anteriores, es decir, podría rendir homenaje a la edad de la cantante en el momento de su lanzamiento. Así es que muy probablemente se llamará 33 o 32, dependiendo del mes de su estreno.

Se sabe que en el podcast The Eddie Trunk, en SiriusXM, el ex baterista de Pearl Jam, Matt Chamberlain, en colaboración con la cantante, están grabando un inédito material musical: "Me puse a trabajar en algo de música nueva para Adele,", aseguró el músico recientemente.

De acuerdo con The Mirror, la reunión tuvo lugar en un estudio de Londres a principios del mes de diciembre del 2020. Según los reportes, Adele, quien radica actualmente en Los Ángeles, California, se trasladó a Londres para trabajar de lleno en su cuarto álbum de estudio.