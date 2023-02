Adele aparece con la bandera México

ESTADOS UNIDOS.- Adele es una de las cantantes estadounidenses con una voz que ha conquistado el corazón de sus fanáticos en todo el mundo con sus éxitos musicales.

En más de una ocasión la interprete de “Easy on Me” ha dejado ver la buena relación que mantiene con sus seguidores, debido a que en sus conciertos siempre busca la manera de acercarse a saludarlos.

Sin embargo desde hace unas horas por medio una cuenta de TikTok se ha viralizado un video que ha llegado a conmover a sus seguidores originarios de México.

En la grabación se puede ver que Adele se encuentra cantando una de sus éxitos musicales pero lo que robó la atención de sus fanáticos fue que apareció con la bandera de México.

Sisi pero Adele con la bandera de México” se puede leer en la publicación.

Hasta el momento se desconoce la razón de que la cantante tuviera la bandera del pais mexicano en su espalda, pero en ocasiones son los fanáticos presentes los que se encargan de hacerles llegar a los artistas.

Los usuarios inmediatamente reaccionaron en la publicación e hicieron llegar sus comentarios: “oh cielos, se me eriza la piel”, “es lo mas hermoso que he visto este día”, “que hermoso detalle”, son algunos de los que se pueden leer.

Así reaccionó Adele al conocer a “La Roca”

Como anfitrión del evento, Trevor Noah durante la premiación de los Grammy aprovechó el momento para acercar a Adele con el protagonista de Black Adam. "La persona que Adele siempre ha querido conocer es Dwayne Johnson, él también es un gran admirador tuyo", comentó Noah.



La Roca se acercó entonces al lugar donde estaba la cantante, quien no pudo ocultar sus nervios y su alegría. Los famosos se saludaron con un beso en la mejilla, mientras acaparaban todas la miradas.