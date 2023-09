Adele agradece a "Dr. Simi" por invitarla a su fábrica de peluches

LAS VEGAS.- Adele se ganó el cariño del público mexicano la pasada noche del 15 de septiembre tras festejar la Independencia de México luciendo trenzas de colores mientras sostenía la bandera nacional y una muñeca artesanal.

Sin embargo, sus muestras de afecto no quedaron ahí, pues durante su más reciente presentación en Las Vegas, la intérprete de "When We Were Young" se tomó un momento para hablar de los curiosos peluches mexicanos de Dr. Simi.

Durante su show de anoche, @Adele mencionó que vio el video que hizo Dr. Simi ( @drsimioficial) y todo el personal que se encarga de fabricarlo; también dijo que pueden arrojarle los muñecos al escenario, siempre y cuando no los arrojen hacia su cabeza o contra ella directamente. pic.twitter.com/NeTfApgDLW— Adele Colombia (@AdeleinColombia) September 23, 2023

Durante los shows he estado recibiendo estos increíbles muñecos, los cuales son como una muestra de amor mexicana, se llaman muñecos Simi. Apenas me enteré de ellos durante estos espectáculos, ya que las personas me los regala, y descubrí mucho sobre ellos durante esta semana", comentó.

De esta forma, la cantante británica afirmó haber visto el vídeo que la mascota de Farmacias Similares realizó con la intención de invitarla a la fábrica donde los hacen, con el apoyo de personas con discapacidades.

No sabía que eran fabricados por personas descapacitadas, los muñecos Simi, es una historia hermosa. No tenía idea. Todos me los regalan vestidos como yo, usan mis peinados, mis atuendos y cosas así", confesó.

Por último, Adele afirmó estar decantada por los peluches y que su camerino está abarrotado de ellos, por lo que alentó al público de seguir arrojándole muñecos al escenarios, siempre y cuando no los arrojen a su cabeza.