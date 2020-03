Adelantan lanzamiento digital de "Onward"

ESTADOS UNIDOS.- Disney se une a la lista de compañías que han lanzado películas en formato digital antes de lo previsto debido a que cines permanecen cerrados por la actual pandemia de COVID-19.

"Onward" de Disney y Pixar estará disponible para comprar digitalmente por $ 19.99 a partir de la tarde de este viernes. Llega a Disney Plus el 3 de abril en los EE. UU.

"Si bien esperamos que el público disfrute de nuestras películas en la pantalla grande pronto, dadas las circunstancias actuales, nos complace lanzar esta película divertida y aventurera a las plataformas digitales temprano para que el público disfrute desde la comodidad de sus hogares". Señalaron el director Dan Scanlon y el productor Kori Rae.

La aventura de fantasía, protagonizada por Chris Pratt y Tom Holland como hermanos elfos, se abrió a $ 39.1 millones en teatros el 6 de marzo. Superó a los recién llegados "Bloodshot" (Sony), "The Hunt" (Universal) y "I Still Believe" (Lionsgate) el pasado fin de semana, cuando la taquilla alcanzó un mínimo de dos décadas. Las tres películas también se estrenan temprano en formato digital, además de "Birds of Prey", "The Way Back", "The Invisible Man", "The Gentlemen", "Just Mercy" y "Emma", entre otros. .

La industria de la exhibición cuenta con ganancias de entretenimiento en el hogar para recuperar algunas de sus pérdidas a medida que los cines se oscurecen en los EE. UU. Pospuesto.