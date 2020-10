Adela Noriega llega a sus 51 años pero ¿qué ha sido de su vida fuera de las pantallas?

CIUDAD DE MÉXICO.- Adela Noriega fue alguien que dejó una gran huella en las telenovelas mexicanas y hoy que llega a sus 51 años muchos de sus seguidores la recordaron con algunas fotografías de su pasado.

La famosa actriz nació en Ciudad de México, y con tan sólo 12 años comenzó en el mundo del modelaje, pero fue hasta sus 15 años que protagonizó el video musical de la canción "Palabra de honor" del reconocido cantante Luis Miguel.

Pero fue hasta finalizando los 80's hasta principios del 2000, que Adela fue unas de las actrices más reconocidas de Televisa, tanto es así que tuvo la oportunidad de hacer alrededor de 13 telenovelas y dos películas, sin duda era una de las artistas más queridas por el público mexicanos.

Algunos de los rumores que se dieron a conocer en aquella época fue la relación que mantuvo con Eduardo Yáñez y que supuestamente llegó al manicomio, así como el posible romance que mantuvo con Fernando Colunga, pero nunca se supo mucho de su vida personal, porque la actriz solía ser muy reservada en ese aspecto.

Hasta ahora no se sabe mucho de la actriz, incluso Gustavo Adolfo Infante aseguró que Adela Noriega vive en una casa en Polanco, pero casi no sale de ahí, incluso no se sabe si es casada o si tiene hijos.

Recientemente Chantel Andere dio a conocer que mantuvo una conversación con la actriz mexicana pero solamente hablaron de sus familias y de lo que hace actualmente en sus días pero no reveló más detalles.

Ademas por medio del canal de YouTube "Chisme No Like" surgió el rumo de que posiblemente la cumpleañera esté trabajando en un negocio de bienes raíces situado en Miami y que supuestamente el hijo que tuvo con Carlos Salinas de Gortari quien tendría 32 años, es quien maneja el negocio, pero lo anterior nunca ha sido confirmado ni por parte de ella ni otro familiar.





Con información de La Opinión