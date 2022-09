Adela Micha minimiza memes previo a la muerte de la Reina Isabel II

Ciudad de México.- Con la muerte de la reina Isabel II, las noticias así como los memes no se hicieron esperar.

Una de las famosas que fue blanco de las burlas es Adela Micha, luego de que los internautas recordaran que en diciembre pasado la periodista fue tendencia cuando mencionó, durante un corte comercial que por error se escuchó al aire, que Silvia Pinal ya no tardaba en morirse.

A pesar de que en su momento Adela se disculpó con la parte afectada y aseguró que se encontraba haciendo su trabajo cuando realizó la declaración, ahora la periodista reaccionó a la forma en que fue relacionada con el mal estado de salud de la Reina Madre.

Foto: Agencia México

Adela Micha dice que le da igual

Mientras el reportero del programa Venga la Alegría le mencionaba esta situación, la comunicadora minimizó el tema y respondió: “Me da igual, la verdad me da igual, yo no sé cómo pierden su tiempo haciendo eso, yo no tengo tiempo para eso”.

De la misma manera, Adela recordó que sus declaraciones no fueron con la intención de hacer daño, sino de ejercer su profesión de la mejor manera posible.

Igual que tú, igual que todos hoy con la reina, idéntico, idéntico, pero no me quita el sueño, hay otras cosas que sí me quitan el sueño, eso no, ¡qué lata con eso de verdad!, es increíble que sigan dando lata con eso, no sé qué decirte, estaba haciendo mi trabajo como tú también, tuve la mala fortuna que mi micrófono estuviera abierto”, manifestó.

Por último, Adela Micha aseguró que ya pudo hablar del tema con la matriarca de la dinastía Pinal. “Se oyó mal, pero en realidad yo estaba haciendo mi trabajo, entonces le ofrecí una disculpa a quien se la tenía que ofrecer, y la señorona que es, doña Silvia Pinal me dijo ‘o sea, ni te preocupes’, y nos reímos del incidente”.

Video: