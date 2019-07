Adame acusa a Trejo de inhalar thinner

CIUDAD DE MÉXICO.- Alfredo Adame ofreció una entrevista al programa de Ventaneando donde aseguró que no le debe nada al SAT y habló sobre su pelea contra Carlos Trejo.

‘‘El contador José Eduardo Silva García, se roba el dinero… se tenían que pagar 870 mil pesos del ejercicio fiscal de 2010, él se roba 670 mil pesos, a él se le depositaba para que hiciera los pagos y me entregara los pagos, entonces se quedan pendientes 200 y tantos, yo empecé a pagar, de repente no pasó nada, en 2015 voy a dar aviso a hacienda al SAT de lo que había pasado y me dicen: bueno ese es problema suyo no es problema nuestro’’, señala el ex conductor.

El actor señaló que dicho suceso no se pudo volver penal debido a que no pudieron comprobarle nada.

‘‘En el 2015, 5 años después me llega una notificación donde me dicen de este asunto y de ahí hasta el día martes o miércoles de la semana pasada volví a tener noticias de este asunto, me habló mi abogado fiscal y me dijo: Alfredo este asunto ya prescribió entonces ya vamos a meter la prescripción y todo este asunto, en estos 5 años de litigio nunca pudo comprobar el SAT que yo debiera dinero, demostrar, tener pruebas, no tenían absolutamente nada, no lo pudieron hacer penal el asunto, como para meterme a la cárcel, no pudieron hacerme nada porque no tenían nada’’, agregó Adame.

El actor asegura que esta información se filtró por Carlos Trejo y su ex cuñada Rocío Banquells, ya que él sabía respecto a esa situación.

‘‘Me queda claro que el cemento y el thinner inhalados mata las neuronas porque este estu$%& es lo único que ha hecho’’.

Además asegura que Carlos Trejo tiene miedo, que no se quiere subir al ring con el, le pide cancelar la pelea y desea que le quite la denuncia penal que le interpuso debido al golpe que le dio con una botella durante una rueda de prensa.