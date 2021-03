Adamari López se vacuna contra el Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz y conductora Adamari López ya se aplicó la vacuna contra el Covid-19.

Debido a que fue sobreviviente de cáncer y además sufrió un caso de influenza por una neumonía hace tres años, la famosa comentó que su médico le recomendó aplicarse la primera dosis contra la enfermedad.

Así lo contó en el programa “Hoy día”, donde se mostro un video del momento en que acudió al centro de vacunación de Miami.

¡Qué rápido! Tienes buenas manos. Fue rapidito, no duele nada y de momento no siento nada obviamente", se le escucha decir a la auxiliar le pusiera la inyección.

"Este viernes me toca la segunda dosis de la vacuna, fue superrapidito. No tuve grandes reacciones que no fuera como la que ha dicho yo creo que todo el mundo: dolor en el brazo por un solo día y tuve sueño al día siguiente. Me sentía como cansada", explicó.

También aprovechó el espacio para exhortar a los televidentes a que fueran a aplicarse la vacuna.

"Yo no sabía ni si quiera cuál de las vacunas me iba a poner. Yo simplemente quería vacunarme, estaba segura de que era lo correcto para hacer y sin dudarlo apreté el botón cuando se me solicitó para que pudiera tomar una cita. Ahí fui, 20 minutitos desde que llegué hasta que salí y después me he sentido superbien", agregó.

“Es tan importante que tomemos la de decisión de hacerlo, podemos erradicar esta pandemia, podemos contribuir a que los contagios sean menos”, dijo.

Sobre las reacciones que tuvo, aseguró que no hubo efectos secundarios, sólo sueño y un leve dolor en el brazo.