Adamari López revela cuánto pesa a sus 51 años

ESTADOS UNIDOS.- Adamari López es una de las conductoras más queridas de la televisión. Durante los últimos años se ha mantenido más cerca de su público a través de sus redes sociales y también ha compartido su impresionante cambio físico.

La puertorriqueña fue señalada en muchas ocasiones por su peso, y aunque ella se mostraba feliz, a partir del 2020 decidió cambiar sus hábitos alimenticios y practicar con constancia el ejercicio físico. Sin duda, sus cambios han sido notorios y muchos han aplaudido su determinación.

Recientemente, Adamari reveló cuál es su peso actual al subirse a una báscula durante un programa en vivo de Hoy Día por Telemundo. Antes de la sección “La nota animal”, la presentadora de 51 años dijo que ya había desayunado y que no quería subir más de peso.

La báscula marcó 109 libras, lo que equivale a 49 kilogramos.

Hace unos meses, también en Hoy día, la conductora se sinceró sobre los sacrificios que tuvo que comenzar a hacer para perder peso y mejorar su salud. Así mismo, confesó que llegó a pesar 150 libras o 68 kilos.

Cuando ya tenía a Alaïa era que yo sentía que no podía como hacer las mismas cosas que hacía antes, no tenía energía, me sentía todo el tiempo cansada. Lo que quería era llegar y acostarme a dormir o comer hasta que me sintiera satisfecha y ya no tenía ánimo de más nada" contó.