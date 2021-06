Adamari López llora por Lusi Fonsi pero no por Toni Costa

CIUDAD DE MÉXICO.- Adamari López se encuentra en plena polémica luego de aparecer en una entrevista llorando por su fallida relación con Luis Fonsi y no hablar de su reciente separación con Toni Costa, padre de su hija Alaïa.

Durante una sección del programa hoy Día, la conductora recordó su truene amoroso con el intérprete de “Despacito” y al borde del llanto dijo:

“Uno a veces, equivocadamente, pone el valor en una cosa o en una persona, no es el error de nadie más, es mi error, el lugar no te lo puede dar nadie, el lugar te lo tienes que dar tú mismo, y en ese momento yo no me di ese valor”.

Sin hablar de los motivos que la llevaron a separarse de Costa, Adamari recalcó que uno de los dolores más grandes de su vida fue su ruptura con Fonsi. “Los dos momentos más difíciles creo que han sido el divorcio y esa frustración por querer ser mamá y que no llegara”.

Estos comentarios hicieron que los internautas se lanzaran en contra de la puertorriqueña, afirmando que no ha podido superar a su ex pareja o que su relación con Toni no fue importante para ella.

Aquí algunos de los mensajes:

“Muy linda, pero porque habla del divorcio de Fonsi y no de todo lo lindo que vivió con Tony...me parece que no ha superado eso”.

O sea que le dolió más el divorcio aquel, a la separación con su actual pareja? O entendí mal”.

“Por qué habla de Fonsi y Toni que es el papá no, que rara esa señora parece que no supera el divorcio, pero de Fonsi”.

“Es terrible que no hable de Tony, pero si sigue hablando de su divorcio con Fonsi. Ya aburre con ese hombre y esa historia”.

“Otra vez con lo mismo, que tóxica!!! ����♀️ Debería de sacar lo positivo y bueno que le da la vida.”.

“Ella cada vez que habla del divorcio con Fonsi, se le aguan los ojos…”