Adam Schlesinger pierde la batalla contra el coronavirus

ESTADOS UNIDOS.- Adam Schlesinger falleció este miércoles a los 52 años debido a complicaciones por el coronavirus.

De acuerdo con el medio de comunicación The New York Times, el abogado del músico, Josh Grier, dio a conocer la noticia.

Adam fue miembro de las bandas Fountains of Wayne y Ivy. La primera considerada de culto y cuyo sencillo "Stacy's mom" llegó al número 21 de la lista Billboard en 2003.

El compositor fue nominado al Oscar y Globo de oro por Mejor canción original por su trabajo en la cinta "That thing you do!", de 1996 de la cual compuso el tema.

El deceso se suma a la lista de celebridades que también han perdido la batalla ante el COVID-19.

Schlesinger había sido hospitalizado desde la semana pasada.