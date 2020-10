Adam Sandler protagonizará "The Spaceman of Bohemia", una nueva cinta de Netflix

ESTADOS UNIDOS.- Adam Sandler interpretará a un astronauta en la adaptación, aún sin título, de la novela de Jaroslav Kalfar "The Spaceman of Bohemia”.

Según información de Deadline, la historia se centra en un astronauta enviado al borde de la galaxia para recolectar polvo antiguo y misterioso, cuando descubre que su vida terrenal se cae a pedazos. Se vuelve hacia la única voz que puede ayudarlo a intentar volver a armarlo: una criatura del comienzo de los tiempos que acecha en las sombras de su barco.

Johan Renck, cuyos créditos incluyen "Chernobyl", "Last Panthers" y "Downloading Nancy", está dirigiendo un guión de Colby Day. Se trata de una cinta de Netflix.

Los productores son Channing Tatum, Reid Carolin, Peter Kiernan y Michael Parets de Free Association; y Tim Headington, Lia Buman y Max Silva para Tango Entertainment. Los productores ejecutivos incluyen a Ben Ormand, Renck y Barry Bernardi.

Sandler y Netflix se han asociado en media docena de películas hasta ahora. En enero, el streamer anunció que había ampliado su contrato con Sandler y su Happy Madison Productions por cuatro películas más. En ese momento, dijo que "Murder Mystery" de Sandler fue el título más popular en Netflix en los Estados Unidos el año pasado. "Murder Mystery", coprotagonizada por Jennifer Aniston, fue la sexta película de Sandler en Netflix, incluyendo "The Ridiculous 6", "The Do-Over", "Sandy Wexler", "The Week Of" y "Hubie Halloween".