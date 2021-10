Adam Levine enfurece a seguidores al reaccionar de mala manera al abrazo de una fanática

ESTADOS UNIDOS.- Adam Levine se ha vuelto viral después que en redes sociales se compartiera un video de una fanática que corre a abrazar al cantante y darle un beso en la mejilla, acción que al juzgar por el gesto del vocalista de Maroon 5 no fue nada agradable.

Esto sucedió el pasado fin de semana durante un concierto en Hollywood Bowl de California, en el clip de pocos segundos se puede apreciar como Adan hace una mueca de disgusto mientras el equipo de seguridad retira a la fanática del escenario.

“Necesito que todos comprendan que me asusté mucho. Y a veces, cuando te sobresaltas... tienes que sacudirte y seguir adelante porque estoy haciendo mi trabajo cuando estoy ahí arriba. Es algo de lo que me siento orgulloso”, comentó Levine sobre el video viralizado en las redes sociales, pero sus fanáticos aún se encuentran divididos sobre su opinión con lo ocurrido.

Los usuarios de redes sociales se han dividido. Hay fans que justificaron la acción de Levine, comentando que su reacción se debió a que no conocía a la chica que lo abrazó.

“No puedes criticar a Adam Levine por no querer que una persona que no conoce lo toque y lo abrace, es como que vayas en el metro y un desconocido te de un abrazo sin preguntarte antes” comentó la usuaria Twitter @erikakoppg

Otros internautas incluso criticaron la acción de la fan, ya que tocó al intérprete de "Sunday Morming" sin su consentimiento. "A Adam Levine se le sube la pava al escenario para ir a tocarle, él hace un gesto de incomodidad y de estar flipando, pero las críticas le lleuven a él por el gesto. Dejad de pensar que los famosos son vuestro juguete porque dais vergüencita", comentó el usuario @mrcaos99

Mientras que otros usuarios, no dudaron en atacar a Levine ante su reacción, pues afirmaron que esa no era la forma correcta o educada de reaccionar ante la acción de la fanática.

“Patéticos los hombres excusando la actitud de Adam Levine con “¿Y si fuera una mujer qué?” Si fuera una mujer esa actitud seguiría siendo una mierda porque la chica en ningún momento lo toca de forma inapropiada y el tipo ya anda haciendo gestos de asco.” comentó la usuaria @liricarte, mientras justificaba porque estuvo incorrecta la reacción del cantante.

Por otro lado, hubo quien lo comparó con el personaje de Cher Horowitz en la película Clueless, pues en una escena, se le acerca un chico y esta reacciona de manera asqueada.

El cantante se defendió en sus redes sociales, enviando un mensaje a través de sus historias de Instagram en donde comentó: “Siempre he sido alguien que ama, respeta y adora a nuestros fans. Sin nuestros fans, no tenemos trabajo. Se lo digo todo el tiempo, a ellos. Que alguien pueda creer que yo pienso que nuestros fans están por debajo de nosotros o son menos que nosotros me revuelve el estómago. Yo no soy así, nunca lo he sido”.