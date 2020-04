Adam Driver protagonizará adaptación de "Yankee Comandante"

ESTADOS UNIDOS.- Luego de su éxito en la cinta de ‘‘Marriage Story’’ de Netflix, Adam Driver ha conseguido el papel principal en una adaptación de ‘‘Yankee Comandante’’, según información de Variety.

El director Jeff Nichols está escribiendo y dirigiendo la fotografía, con quien Adam ya había trabajado previamente en "Midnight Special" de 2016.

Si bien las fechas de inicio de la producción están en el aire debido a la pandemia de COVID-19, que ha cerrado la industria, las fuentes dicen que se espera que comience en 2021.

La película está basada en el artículo neoyorquino de David Grann sobre dos personas que ascendieron al rango de comandante durante la Revolución Cubana. Uno era el Che Guevara. El otro era un hombre de Ohio.

Driver protagonizó recientemente "Marriage Story" de Netflix y "The Report" de Amazon, y su papel en el primero le valió varias nominaciones a los premios, incluido un guiño al Oscar. También repitió su interpretación de Kylo Ren en la última entrega de la saga Skywalker, "Star Wars: The Rise of Skywalker".