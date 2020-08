Acusan de pedofilia a Netflix tras promoción de la cinta 'Guapis'

MÉXICO.- Netflix se ha vuelto tendencia un vez más en Twitter pero en esta ocasión no por un estreno esperado, sino todo lo contrario.

Se trata de su nueva película titulada ‘Guapis’, la cual formará parte del catálogo a partir del próximo 9 de septiembre. Sin embargo, su contenido ha causado gran controversia al tratarse de la historia de una niña de 11 años que ‘’empieza a explorar su feminidad’’.

Esto ha provocado el descontento y la desaprobación de muchos de los usuarios de redes sociales, quienes acusan a Netflix de pedofilia y señalan que la cinta no hace más que ‘’sexualizar a las menores de edad’’.

‘’Le han cambiado la descripción pero es lo mismo. son NIÑAS no chicas!! 11 años!! Hasta el toto de que se sexualice con normalidad a las menores’’, ‘’A los 11 años las niñas no tienen que ser sensuales (entiéndase sexuales). Dejen a las niñas en paz’’, ‘’Son niñas de tan sólo 11 años siendo hipersexualizadas. Que una empresa de entretenimiento reconocida a nivel mundial esté amparando la cultura de la pedofília abiertamente dice mucho de nuestra sociedad. Las niñas no se tocan, no se hiperexualizan’’, se lee en algunas de las quejas realizadas en Twitter.

Cabe señalar que hasta el momento la compañía de streaming no ha emitido respuesta a los comentarios.