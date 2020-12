Acusan a Christian Chávez de consumir "crystal"

CIUDAD DE MÉXICO.- “Josh”, el escort que acusa a Christian Chávez de haberlo contagiado con el VIH, revela que el actor consume la droga conocida como crystal.

En entrevista para Javier Ceriani y Elisa Berisatin, afirmó que sabe que el actor y cantante es consumidor de esas sustancias y que ademas hace fiestas donde se drogan.

"Eso sí te lo puedo asegurar. De hecho, muchos amigos que tengo lo han conocido porque acuden a fiestas donde se consumen (esas drogas)", indicó.

Agregó:

"Un amigo me confesó que conoció a Christian en una fiesta en Ámsterdam. Él se bajó del avión y llegó a la fiesta con todo y maletas y estuvieron consumiedo junto con otras personas".

Por otro lado, “Josh” afirmó que su novia está bien, que no tiene ninguna enfermedad.

"Ella está bien, como estaba embarazada en ese tiempo nos cuidábamos mucho, por lo mismo, de que yo tenía esta doble vida. Ella no se contagió, pero sí las cosas terminaron muy mal cuando se enteró de todo esto. Yo se lo confesé, fui honesto con ella".

En una entrevista a TVNotas, el afectado “Josh”, relató que trabajaba como escort (acompañantes sociales con quienes no necesariamente se tienen encuentros sexuales); fue en aquel entonces donde el ex RBD se convirtió en uno de sus clientes.

“En octubre de ese año (2016), él me escribió por la app y me dijo que le mandara fotos de mi ‘miembro’, cuando se las mandé me pidió que fuera a su casa. En Grindr, Christian se hacía llamar ‘Antuan’, se describía como ‘versátil’, pero en las fotos tapaba su cara”, contó Josh.

“La primera vez no entramos a la casa, subimos a una terraza. Me dijo que tenía ‘dulces’ (drogas) para pasarla mejor, me ofreció algunas y acepté para romper el hielo; pues él ya estaba enfiestado. Luego platicamos un rato y ya en confianza me dijo: ‘Muestra lo que tienes’, luego me hizo un or*l y tuvimos relaciones como tres horas y media”, comentó.

Josh dijo que los encuentros entre él y Christian continuaron, pero paulatinamente, el cantante le pidió dejar de usar protección.

“Le pregunté (a Christian) si estaba ‘limpio’, si no tenía VIH o alguna ETS, pero se ofendió y me respondió que no había nada de qué preocuparme. Me ofreció 500 pesos extra por hacerlo así, y acepté”, explicó.

Tiempo después, Josh dejó de ser escort y buscó un trabajo normal, pero cuando le pidieron hacerse las pruebas rutinarias para obtener el empleo, fue cuando se dio cuenta que tenía VIH.