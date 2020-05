Acusan a ex pareja de Christian Chávez de extorsionarlo

Luego de que Maico Kemper, ex pareja de Christian Chávez, diera a conocer que entabló una demanda en contra del actor por la agresión física que sufrió en la cabeza, y que trascendiera que el estilista holandés exige tres millones de pesos a cambio de que el artista no pise la cárcel, ahora es el abogado del ex RBD el que ha dado su versión con respecto a este proceso legal.

A través de un comunicado, el representante legal de Christian aseguró que la versión que conocen los medios de comunicación no es del todo cierta e incluso señalan a Kemper de querer extorsionar al histrión.

“Tal y como lo manifestó nuestro cliente José Christian Chávez Garza la semana pasada, ya se presentó denuncia de hechos ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por la probable comisión de diversos delitos. entre ellos el de la extorsión”, comienza el texto.

Tras aclarar que Christian no tiene antecedes de violencia intrafamiliar, el mensaje señala: “Una vez que se acrediten nuestros hechos y se determine que Maico ha incurrido en delito y el daño moral, Christian Chávez se lo hará del conocimiento de sus seguidores y de los medios informativos”.

Por último, el comunicado destaca las que serían las verdaderas intenciones del ex de Chávez. “El C. Maico Michael Kamper, al igual que su abogado, han manifestado ante diversos medios informativos, su clara intención de extorsionar a nuestro cliente José Christian Chávez Garza con tres millones de pesos. Han tratado de distorsionar mediáticamente la realidad de los hechos, sin embargo, sus declaraciones lo único que han hecho es acreditar que su única intención es económica, han buscado fabricar pruebas para imputar a nuestro cliente un delito, sin embargo se acreditará en su momento igualmente, que la razón le asiste a Christian Chávez”.