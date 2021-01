Acusan a “Venga la Alegría” de engañar a la audiencia con pruebas de Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Los usuarios de redes sociales criticaron hasta el cansancio a los conductores de “Venga la Alegría”, acusándolos de mentirosos y manipuladores.

En la emisión de este viernes, los integrantes del matutino de Azteca quisieron dar un mensaje a la audiencia sobre la importancia de realizarse las pruebas de Covid-19, y para ello, decidieron someterse a una en vivo, para mostrar cómo funciona.

Para eso, Anette Cuburu fue quien se ofreció de voluntaria para dicha demostración, acompañada de un médico con un traje especial.

Yo no tengo ningún síntoma, la verdad no me siento mal ni nada, pero es importante estar haciéndonos la prueba, ya es como la número 15 que me hago, pero mucha gente tiene la duda de cómo es la prueba y aquí lo vamos a ver, venga”, dijo Cuburu ante la cámara.

La prueba que la conductora se hizo es la de PCR, que consiste en tomar una muestra de material genético de la nariz con un isopo, para detectar la presencia del virus en el cuerpo, aun en su etapa temprana.

Sin embargo, los internautas acusaron a “Venga la Alegría” de hacer un montaje, pues aseguraron que la forma en que hicieron la prueba en vivo está mal.

“Así no son las pruebas, no engañen a la gente, el isopo es hasta adentro”, “Pero ni siquiera se lo metió bien”, “Es un montaje, no manches”, “Qué manipuladores resultaron ser”, “Se la hicieron por encimita, ni al caso”, “¿A quién quieren engañar?”, “Así no se hace la prueba”, fueron algunos comentarios que pueden leerse sobre esta demostración.