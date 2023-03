Acusan a Santa Fe Klan de presunta agresión a una mujer y un joven de la comunidad LGBT+

JALISCO.- Santa Fe Klan se encuentra en medio de una nueva polémica. El cantante ha sido señalado anteriormente por comportamientos agresivos, y ahora podría llegar a enfrentar problemas legales debido a la denuncia de dos personas.

Fue el conductor Gustavo Adolfo Infante quien compartió la información en su canal de Youtube. Explicó que Ángel Quezada, nombre real del artista, supuestamente golpeó a una mujer y a una persona de la comunidad LGBT+ en una conocida plaza comercial de la ciudad de Guadalajara.

El presentador también detalló que los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 3 de marzo y que las personas afectadas ya están analizando la posibilidad de tomar acciones legales en contra del rapero, pues además de los golpes, también fueron agredidas verbalmente.

Dijo, además, que las presuntas víctimas realizarán una conferencia de prensa para dar a conocer los pormenores del caso, pues hasta el momento se desconoce si la agresión vino directamente del famoso o de parte de algún miembro de su equipo de trabajo.

"Este joven y esta jovencita que, dicen, fueron atacados por Santa Fe Klan o por el equipo de seguridad. No son fans de Santa Fe, no es que estuvieran buscándolo o tomándose una foto; no me queda claro a quién golpeó, pero van a dar una conferencia de prensa y van a mostrar la denuncia. Mandaron fotos del cuate sangrando y aparentemente fue Santa Fe Klan”, agregó.