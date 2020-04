Acusan a Poncho de Nigris de maltratar a su esposa

MONTERREY, Nuevo León.- En redes sociales se viralizaron una serie donde el actor Poncho de Nigris “maltrataba” a su esposa.

Marcela Mistral, esposa de Poncho compartió en las historias de su cuenta personal de Instagram difundió dichos vídeos, afirmando que todo era una broma.

En los clips se puede escuchar la voz de Marcela, pidiéndole a de Nigris que cargue una televisión y la meta a su casa, a lo que él se niega.

“Si no estás embarazada, quiero ver cómo la cargas”, comentó, lo que hizo enfurecer a varios internautas.

La pareja no se tomó muy en serio estas especulaciones y contestaron con otro vídeo de broma.

“Estoy enojado porque me grabo con lo de la tv que no cargue y me hizo viral jajajajajaja”, escribió Poncho.