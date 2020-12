Acusan a Lupita Jones de dirigir una mafia

CIUDAD DE MÉXICO.- Las críticas en contra de Lupita Jones no cesan, pues ahora Azalia, ex integrante de “Big Brother”, también hizo impactantes revelaciones sobre la ex Miss Universo.

A través de su cuenta de Instagram, la llamada “Lady Polanco” publicó una foto al lado de la directora de Mexicana Universal (antes Nuestra Belleza) y aseguró que, al igual que muchas otras chicas, también sufrió malos tratos y extorsión de su parte.

“Me uno a las reinas de belleza que han levantado la voz en contra de Lupita Jones, ya que yo también, en su momento, sufrí de malos tratos y extorsión por parte de esta señora. He aquí las pruebas de que estuve en Nuestra Belleza”, escribió Azalia.

En una entrevista en el programa “Aquí Contigo” de Heraldo Tv, la ex participante del certamen de 1996 detalló los maltratos que sufrió por parte de Lupita.

Desde el primer momento me dijo ‘estás muy gorda’”, comenzó.

“Era un rollo muy déspota, de [que Lupita decía] ‘están muy gordas, muévanse y tómense Flanax porque están muy inflamadas’”, dijo Lady Polanco.

Detalló que incluso los propios colaboradores de Jones le tenían miedo, pues apenas veían que se acercaba salían corriendo.

“Desde hace 20 años o más, la señora ha tenido una jerarquía equívoca (...) Su gente le tenía miedo, le tenía pavor, la veían llegar y era correr, brincar, es una mujer que no te deja hablar, solamente es lo que ella dice, lo que ella piensa”, explicó.

Incluso llegó a declarar que Lupita lidera “una mafia” de cirujanos plásticos, que se encargan de mejorar el aspecto físico de las jóvenes participantes

“Pues sí, hay muchas feas que son puro relleno” y admitió que “sí me afectó porque saliendo de ahí corriendo yo busqué a un médico que me hiciera una lipo o algo”, dijo Azalia que escuchó a Lupita decir en una ocasión.

Y además denunció que, cuando ya se acercaba la final, su madre sufrió un intento de extorsión por parte de uno de los integrantes del equipo de trabajo de Jones.

“De las 40 que éramos quedé en las seis finalistas, dice mi mamá que ya cuando fue el corte a comercial, llegó una persona de su equipo, que era como su mano derecha, Carmen “algo”, y le dijo ‘si usted quiere que su hija quede en los primeros tres lugares, no le aseguro el primero, tiene que dar cierta cantidad”, relató.

“Es muy bueno que ya se está destapando todo esto porque ya es necesario que ya la cambien. Tiene un monopolio muy enfermo, muy dañado. Yo creo que hay muchas chavas muy bonitas que pudieron haber ganado hasta Miss Universo, que por ella no perder su corona, no llegaron”, finalizó.