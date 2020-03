Acusan a Kim Kardashian de querer lucrar con pandemia de Covid-19

Kim Kardashian se encuentra en tremenda controversia luego de que varios de sus seguidores la señalaran de querer lucrar con la pandemia del coronavirus.

La socialité alentó a sus fanáticos y al público en general a comprar algunos de sus productos por una buena causa, pues de acuerdo a su oferta, su empresa donaría el 20 por ciento de las ganancias de estas ventas a una organización benéfica.

Sin embargo, este gesto no fue muy bien recibido por sus incondicionales, quienes reprocharon a la empresaria su falta de empatía con la gente y la situación que se vive en el mundo.

Aquí algunos de los mensajes contra Kim:

“¿Millones de personas no tienen trabajo y usted les pide que compren sus productos para que puedan donarles un pequeño 20%? Porque si no te has dado cuenta las mismas personas a las que las que estás alentando a comprar tus cosas son las personas sin trabajo y que luchan contra las necesidades básicas. Tan ridículo que debería donar dinero directamente y no tratar de impulsar su negocio alentando a las personas que luchan durante una pandemia global a comprar su ropa”.

“Tiene dinero más que suficiente para ganar millones sin engañar a la gente para que compre tus cosas malas en lugar de tratar de obtener ganancias de la miseria de otras personas que tal si te disculpas por la basura que has hecho y ayudas sin esperar ganancias”.

“Ok, pero ¿por qué no donar de cualquier manera? Tienes más que suficiente. No pongas en riesgo a los choferes de entrega y al personal del servicio para que alguien pueda comprar ropa interior de $50”.

“La gente muere y Kim solo está preocupada por sí misma, y tiene gente eliminando comentarios cuando deberían estar con sus familias durante este tiempo”.

Por su parte, Kim Kardashian ha preferido permanecer en silencio y no dar replica a todos estos comentarios en su contra.