Acusan a Kevin Spacey de siete nuevos delitos sexuales

Ciudad de México.- El actor Kevin Spacey fue acusado por cometer siete delitos sexuales en contra de un hombre entre el 2001 y el 2004, de acuerdo con la Fiscalía británica.

El artista pasaría nuevamente a disposición judicial en cuatro semanas después de ser absuelto en la demanda por Anthony Rapp en 2017.

Según la CPS, Kevin fue señalado por un hombre de tres delitos en agresión indecente, otros tres por agresión sexual y por último al involucrar a una persona en una actividad sexual sin su consentimiento.

Autorizan cargos adicionales

A su vez, la responsable de la División especial de Crimen de la Fiscalía, Rosemary Ainslie, manifestó: “La CPS ha autorizado que se imputen cargos criminales adicionales contra Kevin Spacey por varias agresiones sexuales contra un hombre entre 2001 y 2004”.

Conjuntamente, también ha detallado que los señalamientos llegan “tras una revisión de la evidencia recabada por la Policía Metropolitana de Londres en esta investigación”.

Los siete nuevos cargos se suman a los cinco que el actor está enfrentando actualmente en un juicio en el que se le acusa de delitos sexuales contra tres hombres entre 2005 y 2013.

Se declara inocente

Fue el pasado mes de julio cuando Spacey se declaró no culpable de tales acusaciones, destacando que será hasta junio de 2023 cuando se celebre dicho juicio. Justamente en este sentido, las autoridades recalcaron: “La Fiscalía recuerda a todos los implicados [en el caso] que los procedimientos criminales contra Spacey están activos y que tiene derecho a un juicio justo”.

A pesar de la exitosa carrera que logró Kevin, entre los que destacan los dos Premios Oscar por sus papeles en Sospechosos habituales (1995) y en American Beauty (1999), desde las acusaciones de Rapp en 2017, Spacey no ha vuelto a estrenar proyectos, siendo su última película El club de los jóvenes multimillonarios (2018). Aunque se espera que regrese en breve a la gran pantalla con Gateway to the West.