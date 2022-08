Acusan a Drew Barrymore de racista por un video de TikTok

ESTADOS UNIDOS.- Drew Barrymore subió un clip a su cuenta de TikTok donde aparece riendo y bailando bajo la lluvia. “Siempre que puedan, salgan a la lluvia, no pierdan la oportunidad”, dijo.

Sin embargo, una usuaria arremetió contra la actriz, asegurando que es racista por copiar una tendencia llamada “Black men frolicking” (hombre negros retozando).

La tiktoker @amushroomblackly compartió un video señalando que la estrella de Hollywood estaba “faltando al respeto y despreciado los límites” de la comunidad de creadores de color.

De acuerdo con Quién, se cree que la tendencia fue iniciada por el usuario @thexsadxoptimistic al publicar un clip en mayo en el que aparecía corriendo por un campo y diciendo: "¡Dios mío, estoy corriendo por un campo retozando!".

Algunos usarios han defendido la postura de la mujer que acusó a la actriz, mientras que otros han dicho que fue exagerada y que Drew simplemente estaba disfrutando de la lluvia sin niguna otra intención.

Barrymore habló al respecto con la revista People y dijo:

Soy tan hippie que cuando veo la lluvia, sólo pienso que quiero salir, sentirla y tener un pequeño bautismo de la madre naturaleza. Ser libre y no preocuparme ni un segundo. Me preocupo y me estreso mucho… La lluvia es una señal para que suelte y deje de pensar demasiado en todo".