Acusan a Cristina Geithner de fraude

Un amigo de la actriz colombiana Aura Cristina Geithner, la acusa de haberlo defraudado con 200 mil pesos mexicanos.

El acusador, de nombre Néstor, aseguró que confió en Aura para hacerle el préstamo e impulsar con ello su carrera dentro de la música, pero fue mentira, comentó.

"Me ofreció un 10 por ciento más de ganancia cuando saliera su disco, pero es tiempo que no ha hecho nada e incluso me pide dinero para pagar sus tarjetas de crédito".

En una entrevista con el programa "De primera mano", Néstor aseguró que decidió ayudar a Aura Cristina Geithner a comenzar su proyecto musical debido a que es su sueño.

"Me fue haciendo peticiones de pagarle, me dijo que había dinero pendiente y que le pagara su American Express, desde ahí hubo una lejanía. Me di cuenta que estaba jugando conmigo", explicó el empresario, quien aseguró emprenderá acciones legales tanto en Colombia como en México, lugares donde reside la actriz.