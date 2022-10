Acusan a Belinda de querer destruir la carrera de Nodal

MÉXICO.- Hace unos días comenzó a correr el rumor de que Christian Nodal se había contagiado de una enfermedad de transmisión sexual, luego de que una fuente supuestamente cercana a la familia haya hecho declaraciones al respecto.

“Cuando terminó con Belinda, a principios de febrero de este año, todo mundo supo que él estaba de donjuán, estando con una chica y después con otra, porque lo cacharon varias veces; incluso, de muchas cosas no se enteraron, pero se metió con cuanta mujer pudo”, dijo.

La persona que dio la información aseguró que el cantante de regional mexicano había sido diagnosticado con herpes en abril, pero que afortunadamente el susto no pasó a mayores, pues había sido controlado con tratamiento, pero que el doctor había advertido que “en cualquier momento le pude volver a brotar”.

¿Belinda está detrás de la campaña contra Nodal?

Por su parte, Nodal no ha hablado sobre el tema, pero el conductor Javier Ceriani de Chisme No Like salió en defensa del cantante. Dijo que todo se trata de una campaña en su contra que viene de Belinda y de su equipo con la finalidad de acabar con su carrera.

“Pero a Nodal le van a acabar la carrera, ya lo dijimos hace meses que la campaña de los herpes, todo esto es de Belinda. Belinda va a destruir a Nodal, créanme lo que les digo. Lo tiene planeado con sus publicistas para acabarlo”.

El periodista también mencionó que lo que ha dicho el presidente sobre “consultar a Belinda para que él toque el Zócalo” ya lo ha dejado como un payaso.