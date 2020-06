Acusan a Ansel Elgort de abusar de una menor

ESTADOS UNIDOS.- Ansel Elgort fue señalado por una usuaria de Twitter que asegura fue abusada sexualmente por el actor en el año 2014.

Según “Gabby” conoció a Ansel a través de dicha red social, después de enviarle un DM pocos días antes de cumplir 17 años.

“Solo tenía 17 años y él tenía 20 años. Sabía lo que estaba haciendo. No estoy publicando esto para ‘tener fama’ porque simplemente no me importa eso. Estoy publicando esto para que finalmente pueda sanar y sé que no estoy solo y él le ha hecho esto a otras chicas. Ansel Elgort me agredió sexualmente cuando tenía 17 años.”, escribió.

Gabby compartió más detalles sobre la presunta agresión sexual, diciendo que Elgort fue el primer chico con el que tuvo relaciones sexuales.

“Yo solo era una niña y era fan de él. Entonces, cuando sucedió en lugar de preguntarme si quería dejar de tener relaciones sexuales sabiendo que era mi primera vez y estaba sollozando de dolor y no quería hacerlo, las únicas palabras que salieron de su boca fueron: ‘Necesitamos parar’ NO ESTABA allí en ese momento mentalmente. Me disocié y sentí que mi mente se había ido y estaba en estado de shock... No podía irme, solo medía 1,57 metros y pesaba 44 kg”, continuó.

También acusó al famoso de solicitarle fotos desnudas y pedirle un trío con uno de sus “amigos de baile”, que también era menor de edad. Ella dijo que el actor la instó a que nunca hablara sobre el incidente porque “podría arruinar su carrera”.

“Me senté allí durante meses preguntándome qué hice mal. Preguntándome por qué me sentía tan utilizada. Años después tengo trastorno de estrés postraumático, tengo ataques de pánico, voy a terapia. Finalmente, estoy lista para hablar sobre eso y finalmente sanar. Solo quiero sanar y quiero contarles a otras chicas que han pasado por la misma mierda como yo, no estás sola. Es mucho para mí incluso venir aquí y contar mi historia, pero sé que es necesario. Hay mucho más en mi historia que simplemente no quiero publicar todo”, agregó.

Además, compartió lo que parece ser una foto de ella y Elgort, así como fotos de su intercambio de DM antes mencionado.

Con información de Complex.