Hijo adoptivo acusa de abuso infantil y esclavitud a los cantantes de 'Die Antwoord'

Tijuana, Baja California.- La banda de origen sudafricana ‘Die Antwoord’ compuesta por Anri du Troit (Yolandi Visser) y Watlik Tudor Jones (Ninja) se dieron a conocer mundialmente por sus canciones y la pelicula 'Chappie'.

Sin embargo, la difusión de un video actuando violentos contra Andy Butler de Hercules & Love Affair, ha puesto en duda la reputación de la pareja.

Podría interesarte..Chappie lidera la taquilla de EU

La nueva pólemica es la acusación en News24 de su hijo adoptivo Gabriel ‘Tokkie’ du Preez por abuso sexual.

El jóven dijo fue tratado como un esclavo y actualmente ya no vive con los músicos.

También compartió una dura anécdota cuando tenía 13 años y vio a su mamá sin vestimenta.

Yolandi me llamó a su habitación, estaba desnuda y vomitando. Lo peor fue ver a mi supuesta madre desnuda en una habitación, ebria… la experiencia de ver a mi madre ebria, desnuda y queriendo que pasara tiempo con ella en un cuarto mientras está en esa condición fue demasiado perturbador.”

“Me adoptaron para ser un esclavo, hicieron sentir que realmente no me amaban, me hicieron creer que era el diablo, que podía quemar a la gente en el infierno y que soy el rey del infierno. Me dijeron que podía traer oscuridad al mundo” Tokkie padece la enfermedad de displasia ectodérmica hipohidrótica.

Además, aseguró era obligado a ver contenido para adultos a sus 11 años.