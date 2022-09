Acuden famosos al estreno de Halloween Horror Nights en Hollywood

California.- Con el miedo a flor de piel, pero con el valor de vivir la experiencia, la actriz Jaime Lee Curtis, el actor Vince Vaugh, Greg Nicotero, Jaime Camil, Mario Domm y Jhonny Caz de Grupo Firme entre otros, acudieron a la apertura de “Halloween Horror Nights” en Universal Studios Hollywood.

El 8 de septiembre dio inicio la temporada de sustos y casas embrujadas en el parque de atracciones, la cual finaliza el 31 de octubre y en el que encontrarán al hombre lobo, Drácula y la momia, entre otros.

Muy emocionado de estar en Hollywood Horror Night, venimos todos los años, la pasamos muy muy bien, como que me asusta un poco, no me da tanta felicidad estar porque me asusto, pero a mi esposa le encanta, yo creo que es venganza”