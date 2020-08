Actuarán Billie Eilish y John Legend en convención demócrata de EU

Washington, D.C.- Artistas como Billie Eilish y John Legend participarán en la convención demócrata, que debido al coronavirus se celebrará de manera virtual y en la que el exvicepresidente Joe Biden aceptará la candidatura del partido a la Presidencia de EU.

Otros artistas que actuará en la convención, que se celebrará del 17 al 20 de agosto, son Leon Bridges, The Chicks, Common, Jennifer Hudson, Billy Porter, Maggie Rogers, Prince Royce y Stephen Stills, informó la organización en un comunicado.

"En solo tres días comenzaremos una Convención Nacional Demócrata que será y se sentirá muy diferente respecto a convenciones pasadas", dijo la ejecutiva del programa del evento, Stephanie Cutter.

"Será una convención de verdad de EU, y estos artistas increíbles nos ayudarán a contar la historia de dónde estamos como país hoy día bajo el liderazgo fallido de Donald Trump, la promesa de lo que podemos y deberíamos ser con Joe Biden como presidente", agregó.

Cutter subrayó que los artistas que intervendrán en la convención están comprometidos con fomentar el registro de los votantes y movilizarlos.

La convención acogerá el lunes por la noche una actuación de un coro que cantará el himno nacional y que tendrá 57 miembros que representarán cada uno de los estados y territorios del país, que participarán desde distintas localizaciones.

El pasado 5 de agosto la campaña de Biden anunció que no iba a viajar a Milwaukee, Wisconsin, donde estaba prevista la convención, para dar su gran discurso de aceptación de la nominación presidencial del Partido Demócrata y que, en su lugar, se dirigirá a la nación desde su residencia en Delaware.

"Esta convención será diferente a cualquier otra de la historia", afirmó en un comunicado Joe Solmonese, el director ejecutivo de la Convención Nacional Demócrata.

A diferencia de convenciones anteriores, que ocupaban seis horas de intervenciones diarias en medio de todo bombo y fanfarria, la de este año tendrá una programación cada noche de dos horas, entre las 21.00 y las 23.00 hora local, que será retransmitida por televisión.

Entre las personalidades que darán discursos están los ex presidentes Barack Obama (2009-2017) y Bill Clinton (1993-2001); la ex primera dama Michelle Obama; la ex secretaria de Estado y ex candidata demócrata a la Presidencia, Hillary Clinton; los senadores Bernie Sanders y Elizabeth Warren; la legisladora Alexandria Ocasio-Cortez y la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi.

En esa programación, habrá conexiones con votantes en diferentes partes de EU, en lo que supone un intento del Partido Demócrata por incluir al público.