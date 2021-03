Actriz suplente de “Sex and The City” aseguró que fue humillada y acosada durante el tiempo que laboró en la producción

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras las terroríficas revelaciones de decenas de actrices que han confesado haber sido víctimas de acoso o abuso sexual, la actriz Heather Kristin, quien fue suplente de Kristin Davis, en la serie de “Sex and The City”, aseguró fue víctima de acoso y humillación por parte de algunos compañeros.

Fue para la revista Glamour que la mujer de 47 años de edad, quien hoy tiene una hija de 11 años, platicó que cuando trabajó como actriz suplente en el personaje de “Charlotte”, fue humillada por algunos compañeros y, además de sufrir acoso, fue testigo de muchos casos durante su estadía en el rodaje.

Heather platicó para el medio que era el trabajo de sus sueños poder trabajar en un programa de televisión, más si se trataba como un proyecto como “Sex and The City”, pero rápidamente se convirtió en una pesadilla que soportó hasta la cuarta temporada.

La actriz recordó un incidente particularmente doloroso cuando los miembros de la producción le ataron los pies con cinta adhesiva a los estribos de una mesa de examen mientras se preparaba para una escena en la que el personaje de Davis, “Charlotte”, visita a su ginecólogo.

Kristin platicó que se quedó dormida mientras estudiaba en la silla, ya que había trabajado más de 60 horas en la semana y cuando despertó encontró a varios miembros de la producción poniendo cinta en sus pies y riéndose de ella.

Me desperté con el sonido de la cinta adhesiva. Uno de mis pies estaba pegado al estribo y un miembro de la tripulación estaba pegando el otro, sonriendo y riendo. Estaba horrorizada. Otro miembro de la tripulación me tomó fotos en esta posición desde el monitor de video. Un puñado de gente se burló de mí. Quería gritar, quería arrancarme los pies de la cinta y saltar de la mesa”, recordó.



No pudo denunciarlo

Heather Kristin aseguró que estaba temerosa por lo que pudiera pasar si hacía un escándalo y que no podía perder el sueldo que tenía ni el seguro médico que les proporcionaban, por lo que tuvo que callar por mucho tiempo todo lo que sufrió dentro de la producción de dicha serie, hasta la cuarta temporada.

El incidente hizo que Heather se alejara y dejara de convivir con sus compañeros, hasta que hubo un incidente cuando grababan el episodio dos, de la temporada cuatro y decidió renunciar, ya que no podía con el acoso, además de que trabajaba hasta 16 horas diarias en el set de televisión.

Tras la publicación, HBO emitió una declaración a Glamour sobre las declaraciones de Kristin y aseguraron de estar my decepcionados de saber el ambiente que experimentó durante la filmación de “Sex and The City”.

"Siempre nos hemos tomado en serio nuestra responsabilidad de crear un entorno seguro para todos los que trabajan en nuestras producciones, y estamos muy decepcionados de conocer la experiencia de la Sra. Kristin hace 20 años", reza el mensaje.