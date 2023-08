Actriz española sufre robo a punto de pistola en su casa de México

Ciudad de México.- La actriz Mónica Pont reveló que fue víctima de la delincuencia cuando regresaba a su domicilio en la Ciudad de México junto con su hijo Javier Sagrera, el piloto de F3 de 19 años.

La española que lleva residiendo poco más de tres años en México, contó que un ladrón los sorprendió a punto de pistola justo antes de que se cerrara la puerta del ascensor para subir a su casa, y les exigió que le dieran dos Rolex valorados en más de 20 mil euros cada uno.

La artista que participa en numerosas series y telenovelas mexicanas relató que el portero del edificio intentó evitar el robo, pero recibió un disparo y ahora se encuentra luchando por su vida en un hospital.

En el aeropuerto de México hay bandas que se dedican a fichar a las personas que van llegando y si los viajeros llevan algún tipo de joyas o artículos de valor, tratan de seguirles para asaltarlos. Aquí no importa la vida, no tiene valor, por lo que no van a dudar en matarte si hace falta para robarte. Hay que venir con una apariencia de perfil bajo para evitar estos reveses”.