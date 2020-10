Actriz de “Stranger Things” quiere ser Amy Winehouse en una película

A Millie Bobby Brown le encantaría protagonizar una película biográfica sobre la cantante desaparecida Amy Winehose, luego de que asegura, quedó fascinada con su historia y su música, publicó la revista Quién.

La actriz de 16 años de edad, quien diera vida al papel de “Once” en la exitosa serie de ciencia ficción, “Stranger Things”, declaró a los medios que le gustaría sumarse a la moda de los “biopics” de cantantes que tan bien han funcionado en taquilla y el personaje de Amy Winehouse le caería “como anillo al dedo”.

No diría que es una figura histórica, pero me encantaría interpretar a Amy Winehouse. Personalmente, creo que es un icono de la música R&B y del blues, y de la cultura musical en general. Adoro su música y me impactó mucho toda su historia, así que me gustaría meterme en su piel", confesó la joven durante la promoción de la película Enola Holmes, recién estrenada en Netflix.