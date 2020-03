Actriz de "La casa de papel" ejerce su vocación de enfermera y apoya ante COVID-19

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Clara Alvarado, quien da vida a Ariadna Cascales en la serie "La Casa de Papel", decidió ejercer su vocación como enfermera para ayudar en la primera línea de combate sanitario contra el Covid-19 en España.



Ella es Licenciada en Enfermería, gusto profesional que adquirió por su padre, sin embargo las tablas artísticas le llevaron a tener otra vida.

Y aunque nunca había ejercido la enfermería, ella pensó que era el momento para aportar su granito de arena, a pesar del peligro de salud al que se exponía.



Decidí ponerme la bata la semana pasada. Era muy consciente de la falta de personal sanitario y sentía la necesidad de ayudar y no ser espectadora" [...] "Quería encontrar el lugar donde poder ayudar sin ser un estorbo. Tras muchas llamadas, lo encontré. Me explicaron que no era la única con falta de experiencia y que había cosas que sí podía hacer. Sentía una necesidad moral y ética de ponerme en primera línea", comentó.